За неделю у границ России было замечено более 50 воздушных шпионов

Разведывательные полеты у наших границ иностранные воздушные «шпионы» проводят регулярно, а их сопровождение – обычная практика Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшую неделю у границ России было замечено более 50 иностранных самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), российским истребителям дежурных сил противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) пришлось подниматься в воздух на их сопровождение.

Это следует из еженедельной инфографики российского министерства обороны, опубликованной в ночь на пятницу официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

По данным, отраженным в опубликованной изданием инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 47 зарубежных самолетов-разведчиков и шесть беспилотников, принадлежащих иностранным государствам. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - подчеркивается в сообщении газеты.

Как ранее писал сайт kp.ru, разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, чаще всего – американские.