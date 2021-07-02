Россияне помогли ЦБ выбрать достопримечательности для новых купюр в 1000 и 5000 рублей

В ЦБ рассказали, что изобразят на банкнотах достоинством 1000 и 5000 рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вполне возможно, на новой купюре достоинством в 1000 рублей могут появиться Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья: Собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница, а обновленную банкноту в 5000 рублей могут украсить екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.

Об этом рассказал газете «Известия» заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев, уточнив, что именно такие символы предварительно набрали наибольшее количество оценок Экспертных групп Банка России. Ожидается, Совет директоров ЦБ разработает и утвердит окончательный вариант дизайна новых банкнот уже до конца этого года.

Выбирать достопримечательности для новых купюр в 1000 и 5000 рублей Центробанку помогали жители страны, а в середине мая эксперты регулятора выбрали боле десяти самых часто упоминаемых из предложенных россиянами символов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Михаил Алексеев рассказал, как будет выглядеть новая 100-рублевая купюра, которая поступит в обращение в 2022 году. Так, по его словам, по цвету банкнота будет похожа на привычную сторублевку, только оттенок будет отличаться, а размер останется прежним. Из главных отличий – на новой купюре появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также рельефные метки для незрячих людей, чтобы они могли на ощупь отличить эту банкноту от банкнот другого номинала.