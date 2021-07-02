Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля 2021

Британский миллиардер Ричард Брэнсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский миллиардер, глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон сообщил, что он полетит в космос 11 июля 2021 года. Таким образом, британец отправится к звездам раньше, чем самый богатый человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос.

«Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пришло время превратить эту мечту в реальность», - написал 67-летний Ричард Брэнсон на своей странице в Instagram.

Свое сообщение он проиллюстрировал роликом компании Virgin Galactic, на чьем корабле миллиардер отправится в космическое путешествие. В коротком видео представлены все шесть членов экипажа пилотируемого суборбитального корабля Unity, в том числе и сам Брэнсон.

«Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter компании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Джефф Безос объявил, что 20 июля вместе со своим братом полетит в космос на борту корабля New Shepard принадлежащей ему компании Blue Origin.