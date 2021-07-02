В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину с просьбой уволить худрука театра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина написала письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «спасти» театр. В частности, она попросила главу государства уволить действующего художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова, заявив, что если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний».

В пятницу, 2 июля, пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина, комментируя данную новость, заявила, что Татьяну Доронину могут использовать в корыстных целях. При этом она отметила, что в МХАТе не видели письмо артистки и не знают, было ли оно направлено российскому лидеру.

- Странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны. Мы знаем, кто и что рассказывает актрисе. И не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулируют лица, которые используют ее в своих корыстных интересах, - написала Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в соцсети Facebook.

Пресс-секретарь культурного учреждения добавила, что Татьяна Доронина, будучи президентом МХАТа, не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.