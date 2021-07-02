В Албании граждан России и Чехии заподозрили в «шпионаже» на учениях НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Албании возбудила дело о «шпионаже» на учениях НАТО Defender Europe 21 в отношении двух россиян и пяти граждан Чехии. Об этом в пятницу, 2 июля, пишет издание Albanian Daily News.

Полиция Албании предоставила местной прокуратуре материалы для расследования дела в отношении жителей РФ Георгия Буданова и Владислава Черкасова. Россияне посетили страну во время натовских учений в мае-июне текущего года, после чего из заподозрили в «сборе информации».

- Прокуратура поручила полиции определить, с кем встречались граждане России в отеле класса «люкс» в Тиране. Главное управление полиции и отдел по борьбе с терроризмом будут немедленно оповещены, если указанный граждане попытаются снова въехать на территорию Албании, - говорится в материале издания.

Чехи, которых также подозревают в шпионаже, въехали в Албанию 1 мая, еще до начала учений НАТО. Они вызвали внимание албанских властей после того, как стали объезжать на взятом в аренду автомобиле окрестности местных военных баз и ненадолго задерживаться рядом с ними. Их также подозревают в том, что они фотографировали участвовавших в учениях военных.

Российская и чешская стороны пока что не прокомментировали данную информацию.