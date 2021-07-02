130 стран присоединились к реформе международной налоговой системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

130 стран присоединились к реформе международной налоговой системы, которая включает налог 15 процентов на деятельность цифровых корпораций. Об этом говорится на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В организации заявляют, что пакет положений состоит из двух компонентов, и должен оказать необходимую поддержку правительствам, которым необходим обеспечить дополнительные доходы «для восстановления своих бюджетов и балансов, инвестиций в основные государственные услуги, инфраструктуру и меры, необходимые для содействия оптимизации эффективности и качества восстановления» после коронавируса.

«После долгих лет напряженной работы и переговоров этот исторический пакет обеспечит, чтобы крупные транснациональные корпорации выплачивали справедливую долю налогов повсюду», - заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн, подчеркнув, что принятый пакет реформ «не устраняет налоговую конкуренцию, но устанавливает согласованные на многосторонней основе ограничения на нее».

Отмечается, что принятый пакет призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги, где происходит их деятельность и извлекается прибыль.

Как уточняется, все технические детали плана и его реализацию утвердят до октября текущего года. В ближайшее время странам-участницам проекта реформ предстоит принять соответствующие законы.