Аналитик спрогнозировал курс доллара на второе полугодие 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист спрогнозировал, как будет вести себя российская валюта во втором полугодии 20221 года. Первое полугодие было довольно удачным для рубля, отечественная валюта смогла укрепить свои позиции.

Во многом это произошло благодаря ценам на нефть. В 2021 году сырье достигло максимальных значений

В текущем году нефть сохранила устойчивый рост, достигнув максимальных значений с конца 2018 года. Но при этом соотношение роста «черного золота» и рубля не пропорциональное, российская валюта могла бы показать больший рост.

Ограничивающим фактором являются темпы восстановления мировой экономики. Изначально прогнозы были более позитивными. К тому же, тревоги добавляет новый всплеск заболеваемости в России.

Негатива добавил инцидент в Черном море с британским эсминцем.

Дополнительным драйвером ослабления рубля выступает начало сезона дивидендов.

- Если нефтяные цены останутся около текущих значений, рубль продолжит умеренно слабеть. В случае более существенной просадки котировок нефти российская валюта может ускорить снижение, - комментирует «Российской газете» Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

Эксперт полагает, что второй полугодие будет стабильным для российской валюты. Скажется ужесточение монетарной политики ЦБ. Скорее всего, 23 июля регулятор снова повысит ставку.

- В базовом сценарии доллар в ближайшие шесть месяцев может остаться в коридоре 71,5-74,5 руб. если ситуация на нефтяных рынка ухудшится или над Россией нависнут санкционные угрозы, то доллар способен закрепиться выше 80 рублей, - заключил эксперт.

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки должно привести к тому, что депозитные ставки сравняются с инфляцией. Рубль снова должен стать валютой сбережения, сообщает ФАН.

А тем, кто планирует держать сбережения в валюте, то сейчас подходящее время для покупки долларов.

- В текущих экономических условиях доллар целесообразно покупать, когда он опускается ниже 72 рублей, - отметил в беседе со "Свободной прессой" аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.