Более 10% жителей Москвы переболели коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Свыше 10 процентов жителей Москвы переболели коронавирусной инфекцией. Такую статистику привела заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме, отметив, что речь идет об официальных данных.

«На сегодняшний день официально переболело уже более 10 процентов жителей», — заявила заммэра, отметив, что переболевших без симптомов либо больше в три-четыре раза.

Ракова также сообщила, что москвичи составляют около 25 процентов от общего числа переболевших коронавирусом в России. По ее словам, сколько бы ни было коек, без правильного управления и маршрутизации справиться с пандемией COVID-19 было бы невозможно даже в столице.

«Какой бы мощной медицинская система ни была, сколько бы у вас ни было коек, поликлиник, справиться с таким объемом пандемии без правильного управления, гибкого управления, без правильной маршрутизации, сортировки было бы невозможно даже такому крупному городу, как Москва», - сказала она.

Кроме того, Ракова назвала распространение нового штамма основной причиной резкой вспышки заболеваемости COVID-19 в Москве.