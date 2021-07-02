Взрыв произошел в жилом доме на Качалинской улице в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взрыв произошёл в жилом доме на Качалинской улице в центре российской столицы. Об этом в пятницу, 2 июля, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

- В жилом доме на Качалинской улице на восьмом этаже произошел взрыв, горения не наблюдается. В настоящее время проводится разведка. На место происшествия уже прибыли пожарный, бригады скорой помощи и Мосгаза, - говорится в сообщении.

По адресу, где произошел данный инцидент, находится девятиэтажный дом. По предварительной информации, в жилом доме взорвались три газовых баллончика для зажигалок. В результате происшествия никто не пострадал. На момент ЧП в квартире находилась одна женщина.

В пресс-службе Мосгаза отметили, что баллончики взорвались из-за перегрева, и данное происшествие не имеет отношения к бытовому газу. Пожара после взрыва не последовало.