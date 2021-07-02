Путин подписал закон о бесплатной вакцинации россиян в частных и ведомственных клиниках

Путин подписал закон о бесплатной вакцинации граждан в частных и ведомственных клиниках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию граждан в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Закон вносит изменения в ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Согласно документу, вводится бесплатное проведение прививок, которые включены в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медицинских организациях независимо от их организационно-правовой формы.

Закон утверждает, что порядок обеспечения таких организаций необходимыми препаратами для прививок, включенных в национальный календарь закреплен за российским правительством, а вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - за высшим исполнительным органом государственной власти субъектов страны.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Дмитрий Морозов, Андрей Исаев и Борис Менделевич.