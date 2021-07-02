Портал Госуслуг ставит посетителей при входе в очередь на 30 минут из-за резкого числа обращений

Госуслуг ставит посетителей при входе в очередь на 30 минут из-за резкого числа обращений Фото: REUTERS

В пятницу, 2 июля, портал «Госуслуги» начал ставить посетителей в очередь на вход. На данный момент ожидание составляет от 30 минут. Как отмечается в сообщении на портале, услуги одномоментно заказывают свыше 500 тысяч человек.

При попытке входа на портал появляется сообщение, в котором говорится, что в данный момент на портале свыше 500 000 посетителей и запускается обратный отсчет. Изначально время ожидания составляло пять минут, но сейчас оно возросло до 30 минут.

Число обращений на портал многократно возросло на фоне начала единовременных выплат родителям детей-школьников, а также введения новых выплат одиноким родителям и беременным. Нагрузка на портал также возросла из-за старта массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции.

В Минцифры прокомментировали сбой в работе «Госуслуг», отметив, что на портале проводятся работы по запуску новых сервисов и временно портал может быть недоступен.