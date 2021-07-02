Умер Николай Сличенко, народный артист СССР Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Умер Николай Сличенко, народный артист СССР и художественный руководитель театра «Ромэн». Его не стало сегодня на 87-м году жизни. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщается на официальном сайте театра.

- С глубоким прискорбием извещаем, что в возрасте 86 лет ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко - художественный руководитель театра, народный артист СССР и лауреат Государственной премии Советского Союза. Есть у таланта удивительная особенность – многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко. Его звезда всегда будет сиять на небосклоне, а память о нем мы сохраним в наших сердцах, - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и месте прощания с Николаем Алексеевичем сообщат дополнительно. Причина смерти пока что не уточняется.

Николай Сличенко родился в Белгороде в 1934 году. В 1951-м он был принят в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн», а спустя несколько лет занял в нем должность художественного руководителя.

Народный артист СССР сыграл более 60 ролей. За свою карьеру он снялся в десятках художественных и телевизионных картинах, в частности, в фильмах «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке» и «Военно-полевой романс».