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Звезды2 июля 2021 14:41

Суд в Киеве открыл дело по иску рэпера Моргенштерна к СБУ

Музыкант подал иск из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Моргенштерн

Моргенштерн

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по иску российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, к Службе безопасности Украины (СБУ) из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности незалежной. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

«Моргенштерн судится с СБУ: ОАСК открыл производство», - говорится в сообщении пресс-службы суда, опубликованной на странице в Facebook в пятницу, 2 июля.

Как писал сайт kp.ru, 17 июня Моргенштерн подал иск в киевский Окружной административный суд против СБУ, которая рекомендовала Минкультуры Украины включить его в «черный список». Рэпер просил суд признать противоправными действия Службы безопасности и Минкультуры Украины, а также отменить решение о включении его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности незалежной. Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны.

Напомним, в апреле текущего года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Российскому исполнителю запретили въезд на территорию незалежной.