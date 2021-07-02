Суд в Киеве открыл дело по иску рэпера Моргенштерна к СБУ

Моргенштерн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по иску российского рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, к Службе безопасности Украины (СБУ) из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности незалежной. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

«Моргенштерн судится с СБУ: ОАСК открыл производство», - говорится в сообщении пресс-службы суда, опубликованной на странице в Facebook в пятницу, 2 июля.

Как писал сайт kp.ru, 17 июня Моргенштерн подал иск в киевский Окружной административный суд против СБУ, которая рекомендовала Минкультуры Украины включить его в «черный список». Рэпер просил суд признать противоправными действия Службы безопасности и Минкультуры Украины, а также отменить решение о включении его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности незалежной. Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны.

Напомним, в апреле текущего года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Российскому исполнителю запретили въезд на территорию незалежной.