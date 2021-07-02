Путин подписал закон об единой системе учёта интернет-рекламы в России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране единой системы учета интернет-рекламы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, вести учет интернет-рекламы будет Роскомнадзор. В систему будет включаться информация о размещенной в интернете рекламе, в том числе сведения о рекламодателях и распространителях такой рекламы, операторах рекламных систем, рекламных посредниках. Состав данной информации определяет правительство России.

Распространителей, операторов рекламных систем и посредников обяжут размещать данные в информационной системе учета рекламы. От обязанности передавать в систему данные освобождаются операторы социальной рекламы.

Система будет запущена с 1 сентября следующего года. Данные будут храниться на протяжении пяти лет.