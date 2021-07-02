Facebook начал спрашивать у пользователей, нет ли среди их знакомых экстремистов Фото: REUTERS

Компания Facebook начала рассылать пользователям сообщения, с вопросом, нет ли среди их знакомых экстремистов.

«Вы обеспокоены тем, что ваш знакомый становится экстремистом? Мы заботимся о предотвращении экстремизма на Facebook. Другие (пользователи), оказавшиеся на вашем месте, получили конфиденциальную помощь», - приводит телеканал Fox News сообщение, которое получили ряд пользователей социальной сети.

По данным издания, ряд пользователей соцсети также получили уведомления о том, что они могли накануне «ознакомиться с вредоносным контентом экстремистского характера». Как уточняется, к таким заявлениям также прилагается опция «Получить помощь». Пройдя по предлагаемой ссылке, пользователь попадает на сайт некоммерческой организации «Жизнь после ненависти» (Life After Hate).

Как сообщил представитель Facebook, с которым связался телеканал, рассылка уведомлений проводится в «тестовом режиме». При этом, представитель компании не ответил на вопрос о том, какой контент они причисляют к «вредоносным» и «экстремистским».