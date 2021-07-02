Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии Фото: REUTERS

Большие потоки мигрантов из Белоруссии заставили власти Литвы объявить в республике режим экстремальной ситуации, передает новостной портал Delfi.

Только за последние сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов – это почти в три раза превышает предыдущий суточный рекорд. Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел Литвы, многие из них подали прошения о предоставлении убежища. Также отмечается, что нелегальная миграция увеличилась в 11 раз по сравнению с 2020 годом: всего на сегодняшний задержаны 822 человека, тогда как в прошлом году их было 81.

«В связи со значительным увеличением числа таких случаев в последнее время пограничная служба усилила безопасность границы с Белоруссией. Помимо различных организационных мероприятий, к этому участку были прикомандированы должностные лица из других подразделений и выделены дополнительные технические ресурсы», – сказано в сообщении МВД Литвы.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия».