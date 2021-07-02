В Ижевске произошел выброс 800 килограммов хлора Фото: Илья СТРЕБКОВ

В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора в атмосферу, сообщило управление МЧС по Удмуртии.

«На станции подъема воды по адресу город Ижевск, улица Песочная, 9а произошел выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию городка Металлургов», – говорится в сообщении ведомства.

По информации источника «Интерфакса», выброс хлора произошел в результате разгерметизации 800-килограммовой емкости с газом. Тем временем в «Ижводоканале» сообщили, что хлор не распространился за пределы станции, система подачи воды не нарушена.

Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, в результате происшествия никто не пострадал, были эвакуированы девять рабочих.

Спасатели предупреждают, что если из опасной зоны выйти не получается, то следует остаться в помещении, быстро загерметизировав окна, двери и вентиляционные отверстия и поднявшись на верхние этажи здания. Покинув опасную зону, рекомендуется снять верхнюю одежду и оставить ее на улице, после чего принять душ, промыть глаза и носоглотку.

Ранее из-за выбросов хлора в Новочебоксарске на ПАО «Химпром» завели 13 административных дел.