Туристам разрешили прививаться в Краснодарском крае по месту отдыха Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева будет скорректировано, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

С 1 августа россиянам можно будет вакцинироваться от коронавируса в регионе по месту отдыха в течение трех дней. Кроме того, туристам с медицинским отводом от вакцинации разрешат приезжать на отдых в Краснодарский край с тестом ПЦР, действительным 72 часа.

Как писал сайт kp.ru, 23 июня 2021 власти Краснодарского края поменяли правила заселения туристов. Так, всем заселяющимся необходимо представить пакет документов, иначе отели их не примут. С 1 июля туристы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.

Для граждан Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающих на территорию Краснодарского края, требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

С 1 августа отдыхающим будет необходим сертификат о вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонетной вакциной. В случае противопоказаний к вакцинации - справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста.