Россия запретила импорт сахара и макарон с Украины Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Изменения внесены в постановление правительства от 29 декабря 2019 года. Перечень запрещенных к ввозу с Украины товаров также пополнили продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, заготовки для их приготовления, сообщается на сайте правовой информации.

Кроме того, в список включены минеральная и вода и вода газированная, содержащая подслащивающие и вкусоароматические вещества, мороженое и мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна злаков. Запрещен также импорт ячменя, пальмового масла, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски и продукты, используемые для кормления животных.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 Украина ввела запрет на поставки электроэнергии из России до 1 октября 2021.