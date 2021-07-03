США обсуждают военное сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном после ухода из Афганистана

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители США обсуждают с Узбекистаном, Таджикистаном и еще несколькими странами региона возможности будущего военного сотрудничества после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов, планируют ли Соединенные Штаты после возвращения военнослужащих домой разместить в этих двух бывших советских республиках свои военные базы.

Официальный представитель Минобороны сказал, что сотрудники министерства вместе с коллегами из госдепартамента ведут переговоры с соседями Афганистана, «пытаясь изучить, какие будущие возможности могут там существовать».

«Я предоставлю этим странам возможность самим говорить от своего лица, но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы ведем переговоры с целым рядом соседних стран по поводу этих возможностей», - приводит слова Кирби ТАСС.

Руководитель пресс-службы Пентагона призвал прессу «не забегать вперед» и «не строить домыслы», отметив, что пока никаких решений принято не было.

«Я не стану вдаваться в подробности относительно того, какие объекты и в каких странах могут быть использованы, мы пока просто не находимся на этом этапе», - добавил Джон Кирби.