Вице-премьер Чернышенко раскритиковал выступления хоккеистов, баскетболистов и футболистов России

Чиновник призвал обратить внимание на легионеров и зарплаты в российском спорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с министром спорта Олегом Матыциным. Вице-премьер дал негативную оценку выступлениям российских сборных на международных турнирах.

В совещании также приняли участие представители администрации президента и руководители федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта.

– Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной Мексики в баскетбольном отборе на олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли, – жёстко высказался Чернышенко.

«Засилье "легионеров", перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора», – без прикрас озвучил проблемы чиновник. Подобные трудности, по его словам, требуют немедленных решений и действий.

Глава минспорта России апеллировал тем, что государство и общественные организации должны взаимодействовать в дружном тандеме. Олег Матыцин подчеркнул необходимость выработки единых подходов для развития игровых видов спорта.

– После Олимпийских игр мы планируем заключение соглашений с каждой из федераций. Обязательным пунктом будет наличие у федераций программы развития, целевых показателей, критериев выполнения и объемов финансирования, – пообещал министр.