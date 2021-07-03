«Принц цирка» стартовал в обновлённом Саратовском цирке

Фасад здания саратовского цирка украсили скульптуры жонглёра и акробатки. Фото предоставлено пресс службой Росгосцирка

Но перед началом спектакля в сквере у цирка для зрителей провели театрализованное представление. В основе сюжета – основатели Саратовского цирка, братья Никитины, поведали историю его создания и символически передали современным жителям города лучший цирк, о котором они могли только мечтать.

Нынешний гастрольный тур – первый после проведения в цирке масштабной реконструкции, которая продолжалась с 2017 года. Он стал самым ожидаемым культурным событием года.

О значимости Саратовского цирка рассказал генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беляков.

«В свое время – в 30-е годы прошлого столетия именно в Саратове построили самый большой в стране цирк, и он всегда был полон зрителями. Именно поэтому для нас так важен Саратовский цирк, - отметил глава Росгосцирка. – Мы постарались, чтобы после реконструкции он был оснащён по последнему слову техники – новое световое и звуковое оборудование, удобные кресла в зрительном зале».

Поэтому и начать гастроли в Саратовском цирке было решено одним из лучших проектов Росгосцирка. Шоу фонтанов «Принц цирка» - это спектакль, в котором соединились современные технологии и яркий, запоминающийся сюжет.

На манеже соединились современные технологии: водоворот света, звука и грандиозное фонтанное шоу. Фото предоставлено пресс службой Росгосцирка

На постановку новых номеров и разработку машинерии понадобилось 3 года. Программу уже посмотрели жители северной столицы России, в Туле и Иваново. Но саратовскому зрителю авторы показали обновленное шоу.

В нем задействованы артисты всех классических цирковых жанров, а также 10 африканских львов, хаски, маламуты, полярный волк и 10 попугаев ара.

Гастроли «Принца цирка» в Саратове продолжатся все лето. Представления будут проходить по требованию Роспотребнадзора – с 50-процентной заполняемостью зала.