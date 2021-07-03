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Здоровье3 июля 2021 12:27

В России от коронавируса за сутки скончались 697 человек

За все время пандемии от заражения скончались 137 262 пациента
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Фото: REUTERS

В России за сутки с 2 по 4 июля 2021 коронавирус стал причиной смерти 697 человек. За весь период эпидемии в стране от заражения COVID-19 умерли 137 262 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве за сутки от коронавируса скончались 116 человек, в Санкт-Петербурге умерли 110 человек, а на третье место по числу летальных исходов среди заражённых вышел Нижний Новгород с 26 зафиксированными смертями.