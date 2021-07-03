Проект оборонного бюджета США подготовили без антироссийских санкций

В проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (1 октября 2021 года — 30 сентября 2022 года), который подготовили в палате представителей, не были включены новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В проект оборонного бюджета США не включили новые санкции против России. Речь идёт о планах на 2022 финансовый год, который продлится с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года. Документ подготовили в палате представителей, сказано в Twitter комитета по ассигнованиям палаты представителей.

Черновик проекта оборонного бюджета США опубликовали в базе данных конгресса. В нём указан запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом", но против компании давно введены санкции США.

Сейчас проект оборонного бюджета США одобрил только один из подкомитетов комитета по ассигнованиям палаты представителей США. 13 июля 2021 проект рассмотрит комитет по ассигнованиям, а затем документ обсудят в комитете по вооруженным силам палаты представителей. После этого состоится голосование палаты.