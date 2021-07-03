Путин утвердил стратегию национальной безопасности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Постановляю утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, - сказано в документе.

Указ вступает в силу в день его подписания, 3 июля 2021.

Напомним, стратегия национальной безопасности РФ - базовый документ стратегического планирования. Он определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, а также цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики.

Предыдущая редакция стратегии национальной безопасности была утверждена 31 декабря 2015 года.