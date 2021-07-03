Путин утвердил стратегию национальной безопасности
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Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- Постановляю утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, - сказано в документе.
Указ вступает в силу в день его подписания, 3 июля 2021.
Напомним, стратегия национальной безопасности РФ - базовый документ стратегического планирования. Он определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, а также цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики.
Предыдущая редакция стратегии национальной безопасности была утверждена 31 декабря 2015 года.