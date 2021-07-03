NBC: Сенат США не может договориться о 13 кандидатах на важные посты из-за разногласий по "Северному потоку - 2"

Сенатор-республиканец Тед Круз мешает утверждению 13 кандидатов на ключевые должности в Госдепартаменте. Таким образом он хочет добиться от американской администрации усиления санкционного давления на «Северный поток-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат США не может прийти к соглашению по кандидатурам на 13 важных дипломатических постов из-за возражений республиканца Теда Круза. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Издание также отмечает, что Тед Круз пытается повлиять на администраци Джо Байдена, чтобы те приняли строгие меры в отношении трубопровода "Северный поток — 2".

Сенатор не в первый раз действует через решения о назначениях, чтобы продавить принятие мер в отношении российского трубопровода. Так, в марте 2021 года, он затягивал назначения директора ЦРУ и первого заместителя госсекретаря, пока не убедился в расширении Белым домом санкции по "Северному потоку - 2".

Как сообщал сайт KP.ru, президент Владимир Путин заявил 4 июня 2021 года об успешном завершении укладки первой нитки "Северного потока - 2".