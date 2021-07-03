Денис Проценко потребовал остановить "Шелковый путь" из-за угрозы бубонной чумы и коронавируса

Ралли стартовало 1 июля в Омске. Оно должно было продолжаться 10 дней и финишировать 11 июля в Улан-Баторе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил об опасности для участников Международного ралли "Шёлковый путь" из-за объявления красного уровня эпидемиологической опасности на фоне резкой вспышки заболеваемости коронавирусом и нескольких случаев бубонной чумы в Западной Монголии, через которую лежит маршрут ралли.

Проценко, который возглавляет штаб по ведению и контролю ковидного протокола Международного ралли "Шёлковый путь", заявил, что гонка должна быть остановлена.

Письмо врача для дирекции ралли-марафона опубликовано на официальном сайте соревнований. На сайте также сказано, что обращение врача будет оперативно рассмотрено.

Напомним, "Шёлковый путь" стартовал в Омске 1 июля 2021 года и будет продолжаться десять дней, оканчиваясь в Улан-Баторе. В 2020 году ралли отменили из-за продолжающейся пандемии коронавируса.