Явлинский впервые не будет баллотироваться на выборы в Госдуму Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель федерального политического комитета российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что впервые не будет баллотироваться на выборы в Государственную думу страны, которые пройдут в сентябре этого года, от своей партии. Об этом в субботу, 3 июля, сообщается в официальном Telegram-канале съезда партии.

- Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты нижней палаты, однако будет принимать активное участие в избирательной кампании, - говорится в сообщении.

До этого Явлинский всегда возглавлял общефедеральной список «Яблока» на выборах в российскую Государственную думу. Съезд в настоящее время проходит в закрытом режиме.

Во время съезда политик сообщил, что глава партии Николай Рыбаков может единолично возглавить общефедеральную часть списка на выборах, данную кандидатуру предлагает комитет партии. Кроме того, профессор ВШЭ Владимир Рыжков согласился войти в список кандидатов от «Яблока» на выборах в нижнюю палату восьмого созыва, если съезд партии примет такое решение.