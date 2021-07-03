Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор из-за ошибки CNN Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор после того, как американский телевизионный канал CNN по ошибке назвал так столицу Украины. Об этом политик написал в субботу, 3 июля, на своей странице в социальной сети Twitter.

- На телеканале CNN убеждены, что украинская столица, которая якобы так важна для Соединенных Штатов, называется Улан-Батор. Судя по всему, они исходят из того, что Украина является очень далекой окраиной. Раз уж украинские власти всегда согласны с тем, что исходит от американской стороны, то им следует срочно переименовать Киев в Улан-Батор, - написал Алексей Пушков.

Как писал сайт kp.ru, накануне Алексей Пушков указал на отсутствие необходимости в армии на Украине. По словам сенатора, только тогда прекратятся обстрелы Донбасса, исчезнут иллюзии Киева о «возвращении» Крымского полуострова, а Незалежная перестанет втягивать НАТО в военный кризис с РФ.