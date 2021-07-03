Более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боя с талибами* Фото: Александр КОЦ

Пограничники Таджикистана впустили на территорию государства свыше 300 афганских военных, которые отступили после боя с боевиками движения «Талибан»*. Об этом в субботу, 3 июля, сообщило агентство «Ховар», ссылаясь на сообщение пресс-центр пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

- Пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, позволил военнослужащим Афганистана пересечь границу республики через охраняемый участок между погранзаставами «Истиклол» и «Саригор». Афганские солдаты перешли границе после ожесточенного сопротивления талибам* для сохранения личного состава, - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном, осложнилась сегодня примерно в 16:00 по московскому времени. Боевики захватили несколько районов и пограничную комендатуру «Овез» в уезде Хохон.

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана добавил, что в настоящее время обстановка на границе с Афганистаном находится под полным контролем пограничников.

* Запрещённая в России организация