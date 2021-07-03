Посол России: кардинальных подвижек в отношениях с США после саммита в Женеве нет Фото: Евгения ГУСЕВА

Кардинальных подвижек в отношениях России и США после саммита в Женеве пока что нет, однако с момента встречи двух президентов прошло слишком мало времени. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

- Было бы опрометчиво с моей стороны говорить, что есть какие-то кардинальные тектонические подвижки в российско-американских отношениях наступили после саммита. Но сегодня только одиннадцатый день как я нахожусь в США. Мы стараемся создать ситуацию, при которой было бы трудно забыть то, о чем говорили наши президенты. Пытаемся реализовать практические дела, - сообщил дипломат в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Анатолий Антонов отметил, что ему удалось провести несколько встреч в Белом доме и в Государственном департаменте США, но пока что далеко не все из запросов посла были удовлетворены.

Российский посол в США отметил также, что американские власти продолжают политику давления на Россию, но основа для стабилизации российско-американских отношений уже есть.

Напомним, Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня после продолжительных консультаций на фоне обострения отношений между Россией и США.