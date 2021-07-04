Трамп: Лидеры США проявляют слабость перед Россией, Ираном и Китаем

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, в очередной раз раскритиковал администрацию своего преемника Джозефа Байдена. В частности, по его словам, нынешние власти страны проявляют слабость перед Россией, Ираном и Китаем.

«Наши лидеры в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем», - заявил экс-глава Белого дома.

Что именно он имеет в виду, Трамп уточнять не стал, зато пояснил: это значит, что на промежуточных выборах в конгресс в следующем году американцам нужно голосовать за республиканцев, а не демократов.

Кроме того, он заявил, что американские военные в последнее время слишком много внимания уделяют политике, выступают с комментариями по политическим вопросам.

«Им следует сосредоточиться на России, Китае и других вещах», - приводит слова бывшего главы государства ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в рейтинге президентов Америки за всю историю страны Дональд Трамп занял четвертое место с конца, а в тройку лучших вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.