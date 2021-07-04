Минимум 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

Не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил, что не менее 17 человек погибли при крушении военного самолета на юго-западе страны. Об этом сообщает местный портал Inquirer.

По словам министра, еще 40 человек пострадали. По предварительной информации, на борту авиасудна находилось 92 человека, включая трех пилотов и пятерых других членов экипажа.

Напомним, в воскресенье, 4 июля, на юге Филиппин разбился военно-транспортный самолет C-130 Hercules филиппинских военно-воздушных сил. Авиасудно потерпело крушение при попытке сесть на остров Холо на юго-западе Филиппин. Самолету не удалось сесть на взлетно посадочную полосу. После крушения самолет загорелся. Спасательные работы на месте крушения продолжаются. Генерал вооруженных сил страны выразил надежду, что остальных членов экипажа тоже удастся спасти.