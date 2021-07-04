Папе Римскому проведут операцию на кишечнике Фото: REUTERS

Папе Римскому Франциску проведут плановую операцию на кишечнике, она пройдет в клинике имени А. Джемели в Риме, сообщает служба печати Святого престола.

Понтифик отправился в поликлинику в воскресенье, 4 июля. Духовному лидеру предстоит перенести операцию в связи с симптоматическим дивертикулярным стенозом толстой кишки, говорится на сайте пресс-службы Папы Римского.

В воскресенье он провел традиционную проповедь и сообщил о предстоящей поездке в Венгрию и Словению, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, зимой 2021 врачи посоветовали главе Римской католический церкви сесть на диету, чтобы облегчить боли в спине. Сообщалось, что настоятель Святого престола давно страдает от ишиаса (воспаления седалищного нерва), дающего о себе знать постоянными болями в спине. Одно время из-за обострения болезни он был даже вынужден пропускать важные мессы.