«Роскосмос» построит в ЮАР станцию обнаружения космического мусора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкорпорация «Роскосмос» разместит в ЮАР станцию обнаружения космического мусора. Проект будет реализован вместе с Южноафриканским национальным космическим агентством (САНСА).

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», станция будет способна обнаруживать космические аппараты и объекты космического мусора на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Комплекс сможет определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных, после чего передавать информацию в центр сбора и обработки данных.

Отмечается, что станция будет проводить автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тысяч километров. В ее составе будут действовать три типа телескопов различного назначения, способные видеть космические элементы, имеющие блеск до 18-й звездной величины.

Как писал сайт kp.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин планировал обсудить с главой NASA Биллом Нельсоном ситуацию на Международной космической станции (МКС) после того, как космический мусор влетел в канадский дистанционный манипулятор и пробил в нем дыру.