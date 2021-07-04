В Госдуме предложили ввести компенсации расходов населения за ЖКХ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Госдуме обсуждают введение компенсаций населению расходов за жилищно-коммунальные услуги, рассказал зампредседателя комитета по энергетике Дмитрий Ионин.

В беседе с Ura.ru парламентарий сообщил, что рассматриваются два варианта компенсаций. Первый – это прямые выплаты из бюджета, второй – снижение тарифов по примеру Тывы, власти которой уменьшили стоимость услуг на электроэнергию. Во втором случае государство будет возмещать выпадающие доходы, что видится более удобным вариантом, сказал депутат.

«Они (энергетики) должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства, и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим», – пояснил Ионин.

Ранее в Тыве снизили цены на электроэнергию на второе полугодие 2021 – они упали на 25 – 36 копеек для некоторых категорий граждан.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 медицинские работники в Кирова добились возмещения коммунальных расходов, которые им положены по закону.