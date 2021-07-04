Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американцев с Днем независимости Соединенных Штатов, сообщили в пресс-службе главы государства.

В своем обращении Лукашенко отметил, что белорусский и американский народы знают «настоящую цену своего суверенитета», за который сражались во время мировых войн, сказано на сайте президента Белоруссии. Как заявил белорусский лидер, оба народа готовы «защищать свою независимость во имя мира и стабильности»

Также Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и США имеют много значимых совместных проектов в экономической и гуманитарной сферах. «Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений», – сказал он

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 США ввели санкции против 16 граждан и шести силовых организаций Белоруссии. В список пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, начальник минской милиции Михаил Гриб, замминистра юстиции Сергей Калиновский, экс-глава КГБ Иван Тертель.