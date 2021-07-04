Госнефтекомпания Азербайджана заявила об отсутствии аварий на ее платформах на Каспии

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заявила в воскресенье, 4 июля, что на ее морских платформах на Каспии аварий не происходило.

Так компания ответила на появившиеся в соцсетях и СМИ сообщения о якобы произошедшем ЧП. Очевидцы предполагали, что взрыв произошел на одной из морских платформ.

- На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под непосредственным контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Если будет дополнительная информация, мы проинформируем общественность, - говорится в заявлении компании на официальной странице в Твиттере.