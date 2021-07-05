Власти США рассматривают возможность использования бустерных доз вакцин от коронавируса

Власти США рассматривают возможность в случае необходимости отдать особое распоряжение об использовании бустерных (третьих) доз вакцин от коронавируса.

Предполагается, что задействовать эти дозы препаратов можно будет в случае, если ученые придут к выводу о необходимости их использования в качестве меры для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением covid-19 Джефф Зинтс.

- У нас есть планы на случай чрезвычайных обстоятельств, у нас есть запасы. Так что, при необходимости, не исключено, что будет принято решение об использовании бустерных доз <...>Однако это решение пока не было принято учеными и врачами, - рассказал Зинтс в эфире телеканала CBS.