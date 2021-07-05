В Роспотребнадзоре заявили об улучшении воды в морях России за последние 10 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России за последние 10 лет уровень качества воды морей значительно улучшился, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".

При этом специалисты ведомства отмечают, что по гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали в прошлом году более 90% проб воды морей, отобранных в Санкт-Петербурге.

- За последние 10 лет отмечается улучшение качества воды морей. В прошлом году, по сравнению с 2011 годом, доля проб воды, не отвечающих санитарным требованиям по всем показателям снизилась: по санитарно-химическим (на 2,76 %), микробиологическим (на 8,54%) и паразитологическим (на 0,06%), - говорится в документе надзорного ведомства, пишут РИА Новости.