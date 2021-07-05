Американец побил мировой рекорд, съев 76 хот-догов

В американском городе Нью-Йорк мужчина Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти съел 76 хот-догов всего за 10 минут. Трансляцию с соревнований, которые были традиционно приурочены к национальному празднику - Дню независимости США, вел телеканал ESPN.

Таким образом американцу удалось установить новый мировой рекорд.

С 1972 года эти состязания проводит на набережной Кони-Айленд в районе Бруклин американская сеть закусочных Nathan's. Это шестая подряд победа на этих соревнованиях Честната, приехавшего из города Сан-Хосе (штат Калифорния).

В прошлом году Честнат уже устанавливал мировой рекорд, тогда ему удалось съесть 75 хот-догов за 10 минут. А годом ранее, в 2019, мужчина справился с 71 хот-догом. В целом это уже 14-я по счету победа Джоуи на таких состязаниях.