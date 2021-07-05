Байден объявил о приближении победы США над коронавирусом

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты «как никогда близки к провозглашению независимости от смертельного вируса», но это не означает полноценную победу над пандемией.

«Сегодня мы как никогда близки к провозглашению независимости от смертельного вируса. Это не значит, что битва с коронавирусом окончена. У нас впереди есть еще много работы», - заявил американский лидер собрал на лужайке Белого дома в воскресенье, 4 июля, в День независимости США.

Байден указал на то, что в стране вновь открываются предприятия и нанимают работников. «Мы видим рекордный рост числа новых рабочих мест и рекордный экономический рост, лучший за четыре десятилетия и, я бы добавил к этому, что также и лучший в мире», - заявил глава Белого дома.

Кроме того, американский лидер призвал граждан активнее вакцинироваться от коронавируса, чтобы быстрее победить пандемию. По его словам, это «самый патриотический шаг», который американцы могут сделать.

«Так что, пожалуйста, если вы еще не вакцинировались, сделайте, сделайте это прямо сейчас», - отметил он в своей поздравительной речи.

По данным Worldometers, США до сих пор остается на первом месте по числу заболевших коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в стране зарегистрировали 34 580 198 случаев заражения. На втором месте находится Индия с 30 502 362 заболевшими. Тройку замыкает Бразилия, где 18 687 469 инфицированных.