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Происшествия5 июля 2021 11:14

Количество совершенных иностранцами преступлений выросло в России в начале года

С января по май иностранцы совершили более 15 тысяч нарушений
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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В МВД России назвали число совершённых иностранцами преступлений в начале года

В МВД России назвали число совершённых иностранцами преступлений в начале года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первые пять месяцев 2021 года в России было зафиксировано 15,5 тысячи преступлений, совершенных иностранцами или лицами без гражданства. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года число таких преступлений выросло на 4,8% . При этом большая часть нарушений (12,1 тысячи преступлений) была совершена гражданами стран – участников СНГ, передает RT.

Добавим, всего за 2020 год в России было зафиксировано 34,4 тысячи преступлений, совершенных иностранцами, а в 2019 году - 34,9 тысячи.

При этом уже в феврале 2021 года в МВД сообщили, что в первый месяц текущего года начало расти число преступлений. В то же время количество преступлений в отношении иностранных граждан, наоборот, сократилось на 3,8%.

Напомним, ранее были названы российские города, где чаще всего совершаются преступления по пьяни. Лидером антирейтинга стал Санкт-Петербург. Также в список попали Москва, Челябинск, Самара, Нижний Новгород и Казань, передает Life.ru.