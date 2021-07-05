Количество совершенных иностранцами преступлений выросло в России в начале года

В МВД России назвали число совершённых иностранцами преступлений в начале года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первые пять месяцев 2021 года в России было зафиксировано 15,5 тысячи преступлений, совершенных иностранцами или лицами без гражданства. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года число таких преступлений выросло на 4,8% . При этом большая часть нарушений (12,1 тысячи преступлений) была совершена гражданами стран – участников СНГ, передает RT.

Добавим, всего за 2020 год в России было зафиксировано 34,4 тысячи преступлений, совершенных иностранцами, а в 2019 году - 34,9 тысячи.

При этом уже в феврале 2021 года в МВД сообщили, что в первый месяц текущего года начало расти число преступлений. В то же время количество преступлений в отношении иностранных граждан, наоборот, сократилось на 3,8%.

Напомним, ранее были названы российские города, где чаще всего совершаются преступления по пьяни. Лидером антирейтинга стал Санкт-Петербург. Также в список попали Москва, Челябинск, Самара, Нижний Новгород и Казань, передает Life.ru.