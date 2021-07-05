В России 5 июля 2021 выявлено 24 353 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 24 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией в понедельник, 5 июля.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавируса выявили в 84 российских регионах. При этом из инфицированных около 13,4 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. За сутки также зафиксировали 654 летальных исхода, и полностью выздоровели 14 540 человек.

Наибольшее число заразившихся в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 557. Второе место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией у Московской области с показателем 2 651. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 828 инфицированными.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 5 июля, общее число заразившиеся коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 635 294 человек. Жертвами вируса стали 138 579 заболевших, а выздоровели 5 083 441 пациентов.