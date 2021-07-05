Песков: США не направляли запросов в Кремль из-за атаки на IT-компанию Kaseya Фото: REUTERS

Вашингтон не направлял запросов в Кремль из-за атаки на IT-компанию Kaseya. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены, нет не поступали», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также заявил, что тема хакерских атак, в которых Запад обвиняет Россию, могла бы стать предметом обсуждения на двусторонних консультациях РФ и США.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США начало расследование из-за хакерских атак на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya при помощи вируса-вымогателя. Как уточнялось, за взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которую западная пресса часто причисляет к «российским». При этом президент США Джо Байден сообщил, что не уверен в том, что за недавней хакерской атакой стоит Россия.