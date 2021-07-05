Григорий Заславский назвал работы Владимира Меньшова культовыми

Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал культовыми работы режиссера Владимира Меньшова. По мнению критика, фильмы режиссера выражали все надежды, чаяния и мысли современного поколения.

«Не каждый режиссёр может похвастаться тем, что снял культовую ленту, причём фильм, который становится не только таким выражением мыслей, чаяний, надежд поколения, а начинает жить уже своей и долгой жизнью, приобретая в каждом поколении зрителей новых и новых поклонников. Меньшов мог похвастаться (хотя был очень скромным, и, я даже бы сказал, стеснительным человеком, несмотря на его профессию) тем, что как минимум три его картины стали именно такими», — цитирует Заславского RT.

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов скончался в одной из московских больниц на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Уже решено, что режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище, пишет ФАН.

Добавим, сообщение о смерти создателя картин «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» прокомментировал народный артист Валентин Смирнитский. Он отметил, что режиссер был олицитворением всего советского кино, фильмов, на которых мы выросли, передает телеканал «360».