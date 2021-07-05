Генпрокуратура Белоруссии запросила у России выдачу певицы Анжелики Агурбаш

Анжелика Агурбаш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Белоруссии направила России просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш для привлечения к ответственности по возбужденным в республике уголовным делам. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила пресс-служба белорусского надзорного ведомства.

«В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности», - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованной в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, Анжелика Агурбаш обвиняется в том, что с августа прошлого года «размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, а также представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя» Белоруссии.

Кроме того, сообщается, что Агурбаш в группе с неустановленными лицами опубликовала в интернете сведения, которые содержали оскорбления в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

Ранее белорусская певица, в последнее время проживавшая на территории России, сообщила, что на родине против нее возбуждено уголовное дело.