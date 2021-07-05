Кремль не считает, что на Украине у власти нацисты

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не считает, что у власти на Украине находятся нацисты, однако признает существенную роль сторонников нацизма и бандеровцев в политической, а также общественной жизни незалежной. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С тем, что сторонники нацизма и бандеровцы в почете, вряд ли кто-то сможет спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины», - заявил представитель Кремля.

Тем не менее Песков отметил, что это не является официальным заявлением, и никто из официальных лиц подобные заявления не делал. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал слова журналиста Владимира Соловьева о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, исповедующие нацистскую идеологию. При этом представитель Кремля указал на то, что Соловьев как журналист волен делать любые заявления.

«Это не официальное лицо, это журналист, который очень тонко чувствует пульс и политологической, и экспертной мысли. Он волен давать те оценки, которые считает нужными», - заявил он.