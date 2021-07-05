Премьер Израиля поблагодарил Путина за роль России в поддержании стабильности страны

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора в понедельник, 5 июля, премьер Израиля Нафтали Беннет поблагодарил российского лидера Владимира Путина за роль России в поддержании стабильности в регионе. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Как говорится в сообщении, Беннет и Путин в ходе телефонной беседы договорились встретиться в ближайшее время.

«Премьер-министр поблагодарил президента России за ту роль, которую его страна играет в поддержании региональной стабильности. Премьер-министр Беннет и президент Путин договорились встретиться в ближайшее время», - говорится в заявлении канцелярии.

Кроме того, сообщается, что глава израильского правительства и российский лидер также обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, 13 июня Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Правительство страны было сформировано по итогам мартовских выборов лидерами партий «Еш атид» Яиром Лапидом и «Ямина» Нафтали Беннетом. Таким образом, Биньямин Нетаньяху, занимавший должность главы правительства 12 лет, покинул свой пост.