Чернышенко: во всех регионах РФ к 2024 году создадут аккредитованные туристические маршруты Фото: Иван ВИСЛОВ

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ожидает, что до 2024 года во всех российских регионах будут созданы аккредитованные туристические маршруты. Об этом он сообщил в понедельник, 5 июля, на пресс-конференции, посвященной запуску АСИ всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой Россию».

«Мы планируем, что до 2024 года будут аккредитованы и оборудованы за счет специальных грантов туристические маршруты во всех регионах», - заявил российский вице-премьер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал завышенными цены на внутренний туризм. Как отметил российский лидер, на протяжении долгих лет в развитие туристической инфраструктуры в России вкладывалось мало денег. Глава государства отметил, что Россия - страна с большим объемом экспорта туризма, «за прошлый год 36 миллиардов долларов оставили за рубежом и заплатили, чтобы поехать за рубеж».